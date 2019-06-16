رياضة | ريكاردو: مستعد لتدريب الإسماعيلي في أي وقت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريكاردو: مستعد لتدريب الإسماعيلي في أي وقت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى البرازيلي ريكاردو المدير الفني السابق للإسماعيلي، استعداده لتدريب الدراويش في أي وقت يُطلب فيه منه ذلك.

قال ريكاردو في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه سعيد بالتعامل مع الجمهور المصري وتحديدًا الإسماعيلي، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يتذكر الفترة التي قاد فيها الدراويش، ومستعد لتدريب الفريق في أي وقت.

وتابع أن الإسماعيلي لم يتواصل معه مؤخرًا، لافتًا إلى أن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 قوية ومنتخب مصر قد يفوز بها، وإن كان هناك فرق أخرى مثل المغرب وكوت ديفوار، مشيرًا إلى أن الإعداد للبطولة يؤثر بشكل كبير في حظوظ أي فريق.