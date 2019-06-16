رياضة | مدير المنتخب: زيارة الرئيس رائعة.. وأبو جبل مستمر في المعسكر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير المنتخب: زيارة الرئيس رائعة.. وأبو جبل مستمر في المعسكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، بزيارة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتدريبات الفريق القومي اليوم السبت في ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

قال لهيطة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن زيارة الرئيس لها أثر كبير في نفوس اللاعبين حيث إن حديثه به الكثير من الحماس.

وتابع أن منتخب مصر سيعود للقاهرة يوم 17 يونيو الجاري موضحًا أن محمد أبو جبل حارس سموحة مستمر لنهاية المعسكر خاصة تحسبًا لإصابة أي حارس لا قدر الله.