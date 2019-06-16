رياضة | تلا يعلن استمرار "بيكو" واللاعب يرد المقدم لميت خاقان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تلا يعلن استمرار "بيكو" واللاعب يرد المقدم لميت خاقان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أزمة اللاعب أحمد طايل "بيكو" مهاجم فريق مركز شباب تلا، والذي كان قد قام بالتوقيع مؤخراً لفريق ميت خاقان وحصل على مقدم التعاقد .

وحضر الشافعي عبد المجيد المدير الفني لميت خاقان إلى مقر مركز شباب تلا وعقد جلسة مع الأحمدي عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة، للمطالبة برغبتة في ضم اللاعب لصفوف ميت خاقان، إلا أن مسؤلو تلا رفضو التفريط في اللاعب الذي يتبقى موسمين في تعاقدة مع الفريق التلاوي.

وشهدت الفترة الأخيرة أزمة بين اللاعب ومسؤولو ميت خاقان بسبب رغبة الفريق في الحصول على خدماتة استعداداً للقسم الثالث.