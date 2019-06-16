رياضة | بوجبا يتمرد على مانشستر يونايتد ويطالب بالرحيل.. وريال مدريد يقدم عرضه الأخير

لكن ريال مدريد من جهته وبحد أقصى سيقدم 125 مليون يورو + مكافآت، ولن يدفع أبدًا 180 مليون يورو، كما أن بوجبا سيخفض راتبه ويقبل 11 مليون يورو (مثل إيدين هازارد).

وذكرت صحيفة "ABC" انه بعد كارثة دي خيا، فقد أوضح ريال مدريد أن محاولته للتوقيع مع بوجبا لن تمتد حتى اليوم الأخير من السوق الصيفي يجب أن تتم هذه الصفقة في يوليو أو الأسبوع الأول من أغسطس على أبعد تقدير.

بوجبا يرغب في التخلي عن راتبه السنوي الصافي البالغ 15 مليون يورو في مانشستر يونايتد مقابل 11 مليون يورو سنويًا في مدريد حتى لا يتزعزع هيكل الأجور في ريال مدريد ويظل راموس هو الأسم الأعلى مع 12 مليون يورو سنويًا، بوجبا يريد اللعب لريال مدريد قبل أي شيء آخر.

ومن الجدير بالذكر ان إذا لم يتم حسم صفقة بوجبا قبل نهاية يوليو، فإن ريال مدريد سينتقل إلى خيار كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسبير.