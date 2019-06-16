رياضة | إنها تقترب.. قائد بايرن ميونيخ على أعتاب العودة لدورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنها تقترب.. قائد بايرن ميونيخ على أعتاب العودة لدورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية ألمانية، اليوم السبت، أنه قد تم الاتفاق بين مسؤولي بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، على إتمام صفقة انتقال ماتس هوميلز من البايرن لدورتموند خلال هذا الصيف.

ومن المقرر أن تتم الصفقة مقابل تحميل دورتموند مبلغ 20 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت أيضاً ماتس هوميلز وافق على تخفيض راتبه الى أقل من 10 مليون يورو سنوياً.

وتحدثت إدارة بايرن ميونيخ مع مدرب الفريق نيكو كوفاتش حول عرض دورتموند، من أجل هوميلز، وكوفاتش أعطى موافقته من أجل رحيل اللاعب عن صفوف بايرن ميونيخ.