رياضة | مشاهدة مباراة الأرجنتين وكولومبيا بث مباشر (تغطية حية) Messi vs colombia

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كورة لايف بث مباشر مباراة الارجنتين وكولومبيا يلا شوت Kora live بلس رابط مشاهدة مباراة الارجنتين بث مباشر اليوم، كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر الارجنتين وكولومبيا يوتيوب، وعن هذا اللقاء فقد تحدث المدير الفني للمنتخب الكولمبي كيروش عن الأهمية البالغة لمباراة الليلة أمام الأرجنتين فقد اعتبرها أنها مفتاح الوصول للدور القادم والتأهل له، فهي الأهم في دور المجموعات، وشدد على أن جميع المباريات سيخوضها فريقه بدافع الفوز فهو يمتلك عدد جيد من اللاعبين الجاهزين بدنيا وفنيا.

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وتحدث سكالوني مدرب الأرجنتين معربا عن حزنه الشديد عندما تم ابلاغه باصابة الحارس إستيبان أندرادا ومغادرته للفريق بسببها، وعن المباراة فقد تحدث أن المنافس يمتلك أشياء رائعة ولكن ينبغي أن يفكروا بأنفسهم أولا قبل التفكير بالمنافس.

ويخشى أوسبينا حارس المنتخب الكولومبي من تفوق ميسي الدائم وابداعه حيث أكد أن فريقه سيأخذ الحذر والحيطة من ميسي الذي وصفه بواحد من أعظم لاعبي كرة القدم على مر التاريخ، فهل سيتمكن الدفاع الكولومبي من ايقاف البرغوث الأرجنتيني.

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الارجنتين وكولومبيا بث مباشر يلا شوت، يبدأ موعد مشاهدة الشوط الأول من مباراة الارجنتين ضد كولومبيا بعد لحظات في الساعة الواحدة فجراً بتوقيت السعودية، وفي حال انقطاع البث المباشر للقاء يرجى معاودة زيارة الصفحة بالضغط على الصورة بالأعلى.

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بث مباشر الارجنتين وكولومبيا يلا شوت، يدخل منتخب التانجو مباراة اليوم أمام كولومبيا بتشكيلة مغايره تماماً عن التي خاض بها كأس العالم الماضية، بخلاف تواجد الرباعي نيوكلاس أوتاميندي مدافع مانشستر سيتي، وزميله في نفس الفريق سيرجيو أوجويرو، ونجم البرسا ليونيل ميسي، ونجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا.

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