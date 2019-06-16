رياضة | مشاهدة مباراة الأرجنتين وكولومبيا بث مباشر اليوم - تغطية مباشرة Messi beIN MaX

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الأرجنتين وكولومبيا بث مباشر اليوم - تغطية مباشرة Messi beIN MaX والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الأرجنتين وكولومبيا لايف يستهل المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه الأول ليونيل ميسي أولى مبارياته في بطولة كوبا أمريكا بمواجهة نارية أمام نظيره منتخب كولومبيا مشاهدة مباراة الأرجنتين وكولومبيا بث مباشر في المباراة التي تقام على أرضية ملعب أرينا فونتي نوفا في الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة الواحدة صباحا بتوقيت مكة المكرمة الثانية صباحا بتوقيت أبوظبي اليوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر يونيو لعام 2019 ميلاديا في إطار منافسات الجولة الاولى للمجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا 2019 في البطولة التي تستضيفها البرازيل ويسعى راقصي التانجو لتقديم مستوى مميز في اللقاء الأول بث مباشر مباراة الأرجنتين وكولومبيا بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وكولومبيا

Advertisements

يدخل المنتخب الأرجنتيني مباراة اليوم وهو عازما على تحقيق الانتصار على خصم قوي وعنيد وهو منتخب كولومبيا ويتيح موقعنا يلا شوت بلس خدمة رابط البث المباشر للقاء في بث حي و سريع بدون تقطيع مشاهدة مباراة الأرجنتين اليوم وسيدفع سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني بكامل قوته في لقاء الليلة وفي مقدمتهم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني والذي قدم مستوى رائع في الموسم المنقضي مع البلوجرانا بالإضافة لسيرجيو أجويرو الفائز بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي وأيضا سيعتمد على كل من دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان و ديبالا نجم فريق يوفنتوس مشاهدة مباراة الارجنتين وكولومبيا اون لاين.

منتخب كولومبيا يدخل هو الآخر لقاء اليوم وهو عينه على النقاط الثلاث من أجل المضي قدما والمنافسة بقوة على اللقب ويوفر موقعنا yalla shoot plus خدمة مشاهدة مباراة كولومبيا اليوم ويسعى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب كولومبيا لقيادة منتخب بلاده لتحقيق فوز هام الليلة ويعول كثيرا على نجمه الأول خيميس رودريجيز لاعب ريال مدريد الإسباني بالإضافة كوادرادو لاعب يوفنتوس فالكاو نجم فريق موناكو الفرنسي وسيلعب كيروش بطريقته المعتادة وسيحاول إغلاق مفاتيح اللعب للمنتخب الأرجنتيني واستغلال الهجمات المرتدة بشكل مميز خاصة وأنه يمتلك لاعبين مميزين في الخط الأمامي قادرين على التسجيل من أنصاف الفرص.

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا والقنوات الناقلة حيث من المقرر أن يقود اللقاء الحكم روبرتو توبار ويعاونه كل من كريستيان رودولفو شيمان الونسو وكلوديو اليخاندرو ريوس اورتيز وسيتم نقل المباراة في بث مباشر عبر قناة بي ان سبورت ماكس بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي ويفتقد المنتخب الأرجنتيني في مباراة اليوم لعدد من الأسماء المميزة التي تم استبعادها من القائمة في مقدمتهم إيكاردي نجم انتر ميلان ويعد منتخب الأرجنتين الأقوى في تاريخ الكوبا هجوميا حيث سجل منتخب الأرجنتين 455 هدفاً في 189 مباراة خاضها في تاريخ مشاركاته بمسابقة كوبا أمريكا ويشارك فى البطولة 12 منتخباً هم 10 منتخبات من قارة أمريكا الجنوبية بجانب منتخبي تمت دعوتهما من خارج القارة وهما قطر واليابان.