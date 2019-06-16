رياضة | هوميلز يقترب من العودة إلى بيته الأول

أفادت تقارير صحفية ألمانية، أن النجم الألماني الكبير ماتس هوميلز مدافع بايرن ميونيخ الألماني، على وشك العودة إلى ناديه الأول بوروسيا دورتموند، خلال هذا الصيف.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أنه بالفعل تم الاتفاق بين مسؤولي الناديين، حيث أن صفقة هوميلز قد تكلف بوروسيا دورتموند 20 مليون يورو.

الجدير بالذكر ان أسباب عودة هوميلز إلى دورتموند اللاعب لا يريد أن يكون الخيار الرابع بالنسبة للمدرب نيكو كوفاتش، بعد التعاقد مع لوكاس هرنانديز وبنجامين بافارد، كذلك علاقة اللاعب غير جيدة مع مدرب الفريق.

الجدير بالذكر أن القرار الآن بيد ماتس هوميلز الذي يجب عليه تقليل راتبه من 12 مليون يورو إلى 10 مليون باقي الأمور تم الاتفاق عليها.