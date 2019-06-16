رياضة | مشاهدة مباراة الأرجنتين (0) - كولومبيا (0) بث مباشر (تابع المباراة بدون توقف)

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بث مباشر الارجنتين وكولومبيا، الارجنتين بث مباشر كورة لايف Kora Star يلا شوت كورة ستار بث مباشر مباراة الارجنتين مشاهدة مباشرة الارجنتين وكولومبيا كورة اون لاين، وتحدث مهاجم منتخب الأرجنتين وفريق مان سيتي اجويرو عن البطولة معربا عن أمنيته بالتتويج بهذا اللقب بشدة من أجل قائد الفريق ميسي الذي لم ينجح في التتويج ببطولة قارية مع المنتخب فقد خسر 4 نهائيات ثلاثة منها كانت في الكوبا، يذكر أن أجويرو وميسي يتشاركان نفس الغرفة في معسكر المنتخب فهل يحققان حلم جماهير راقصي التانجو.

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ويسعى منتخب التانجو الأرجنتيني لمطاردة التتويج الغائب عن بلاده منذ 26 عام، حيث يدعم التاريخ دائما المواجهة الافتتاحية للأرجنتين التي لم تخسر في أولى مبارياتها منذ 40 عام، فهل يسري ذلك على مواجهتهم مع كولومبيا.

وتحدث تاجليافيكو مدافع الارجنتين أن أكثر ما يبهر اللاعبين هو حماسة ميسي الشديدة ورغبته في حصد تلك البطولة وتعويض فقدان النسخ السابقة والتي كان آخرها عام 2016 والتي أعلن بعدها اعتزال اللعب الدولي قبل أن يتراجع عن ذلك.

وكان مدرب الأرجنتين فاجأ الجميع أمس باعلانه للتشكيل الذي سيخوض به المواجهة قبل 24 ساعة منها حيث قرر الدفع بأرماني في حراس المرمى و سارافيا ، بيزيلا ، أوتاميندي ، تاليافيجكو، جويدو رودريغيز ، باريديس ، لو سيلسو، ميسي ، دي ماريا ، أجويرو