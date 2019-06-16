اونلاين | مشاهدة مباراة الارجنتين وكولومبيا بث مباشر كورة ستار Kora star يلا شوت بث مباشر الارجنتين وكولومبيا كورة لايف Argentina

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مشاهدة مباراة الارجنتين وكولومبيا في بث مباشر عبر الانترنت

ويأمل المنتخب الأرجنتيني في تقديم أداء قوي والفوز بالمباراة على حساب كولومبيا، لتصدر المجموعة الثانية مبكراً منذ بداية البطولة.

– قائمة منتخب الأرجنتين لكوبا أمريكا 2019:

لحراسة المرمى: أغوستين ماركيسين (أميركا مكسيكو المكسيكي)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت)، وإستيبان أندرادا (بوكا جونيورز)

– للدفاع: جرمان بتسيلا (فيورنتينا الإيطالي)، خوان فويث (توتنهام الإنجليزي)، نيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي)، نيكولاس تاليافيكو (أياكس أمستردام الهولندي)، رنزو سارافيا (راسينغ كلوب)، راميرو فونيس موري (فياريال الإسباني)، وميلتون غاسكو (ريفر بلايت).

– للوسط: لياندرو باريديس وأنخل دي ماريا (باريس سان جرمان)، غيدو رودريغيز (أميركا مكسيكو)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتس الإسباني)، روبرتو بيريرا (واتفورد الإنكليزي)، رودريغو دي بول (أودينيزي الإيطالي)، إيزيكييل بالاسيوس (ريفر بلايت) وماركوس أكونيا (سبورتينغ البرتغالي)

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– للهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي)، باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) وماتياس سواريز (ريفر بلايت).

قائمة كولومبيا لكوبا أمريكا 2019:

حراسة المرمى.. دافيد اوسبينا (أرسنال الإنجليزي)، خوسيه فرناندو كوادرادو (اونسى كالداس الكولومبي)، كاميلو فارجاس (ديبورتيفو كالى).

الدفاع.. سانتياجو ارياس (ايندهوفن الهولندى)، ييري مينا (برشلونة الإسباني)، فرانك فابرا (بوكا جونيورز الأرجنتيني)، كريستيان زاباتا (ميلان الإيطالي)، يوهان موخيكا (جيرونا الإسباني)، أوسكار موريو (باتشوكا المكسيكي)، دافينسون سانشيس (توتنهام الإنجليزي)،

خط الوسط.. ابل اجيلار (ديبورتيفو كالى)، ويلمار باريوس (بوكا جونيورز الأرجنتيني)، خوان كوادرادو (يوفنتوس الايطالى)، جيفرسون ليما (ليفانتي الاسباني)، خوان فرناندو كينتيرو (ريفر بلايت الأرجنتيني)، خاميس رودريجيز (بايرن ميونيخ الألماني)، كارلوس سانشيز (اسبانيول الإسباني)، ماتيوس اوريبي (اميركا المكسيكي).

الهجوم.. كارلوس باكا (فياريال الإسباني)، ميجيل بورخا (بالميراس البرازيلي)، خوسيه ايسكييردو (برايتون الإنجليزي)، لويس فرناندو مورييل (اشبيلية الإسباني)، راديميل فالكاو (موناكو الفرنسي)