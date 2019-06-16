اونلاين | cupa | مشاهدة مباراة الأرجنتين وكولومبيا في بث مباشر بتاريخ 15-06- 2019 كوبا أمريكا 2019

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يلتقى، اليوم، منتخب الأرجنتين مع كولومبيا بملعب "أرينا فونتى نوفا"، بمدينة "سلفادور" البرازيلية، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من كوبا أمريكا 2019

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تنتظر جماهير وعشاق الساحرة المستديرة حول العالم موعد انطلاق مباراة منتخبي الأرجنتين وكولومبيا في صدام قوي بينهنا مساء يوم الأحد 16/6 في كوبا

ميسي يقوم بدوره كقائد لمنتخب الأرجنتين ويرسل رسالة إلى أبناء زميله الحارس إستيبان أندرادا قبل كوبا أمريكا.

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يسعي ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني ونجم المنتخب الأرجنتيني الأول، إلى تحقيق كوبا أمريكا بعدما فشل مرتين متتاليتين في تحقيقها أمام منتخب تشيلي بقيادة أليكسيس سانشيز، ميسي الذي فشل حتي الآن في تحقيق أي بطولة قارية مع المنتخب الأرجنتيني، يريد أن يتوج ببطولة كوبا أمريكا هذه المرة، في ظل وصف البعض له بأن فاشلًا مع المنتخب الأرجنتيني ولم يصل لمستوي الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا والذي حقق لمنتخب بلاده كأس العالم على حساب ألمانيا، ويأمل ميسي أن يحصد تلك البطولة في ظل فوز منافسه المباشر كريستيانو رونالدو ببطولة كأس الأمم الأوروبية ثم دوري أمم أوروبا، بالإضافة من أجل التتويج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه.