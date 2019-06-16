لماذا لم يوجه سيرجيو راموس الدعوة لكريستيانو رونالدو في حفل زفافه؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، الدعوة لأكثر من 500 ضيف لحضور حفل زفافه، من بينهم زملاء حاليين وسابقين في الفريق، لكن نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي كريستيانو رونالدو ليس مدعوا.

وعلى ما يبدو فإن الصدع في العلاقة بين الثنائي راموس ورونالدو لم يلتئم بعد، لا سيما بعد مغادرة الأخير ريال مدريد الإسباني إلى الدوري الإيطالي في يوليو 2018.

صحيفة “ماركا” الإسبانية، ذكرت أن سبب عدم دعوة راموس لزميله السابق إلى حفل زفافه، تعود إلى ما أشيع آنذاك عن غضب القائد الإسباني من طريقة وتوقيت رونالدو في خروجه من “سانتياغو بيرنابيو”.

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راموس ورونالدو رغم فوزهما بالكثير من الجوائز مع الفريق الملكي على مدار 9 سنوات، فإن هذا لم يشفع لرأب الصدع في العلاقات بينهما، وامتد إلى عدم دعوة رونالدو إلى زفاف راموس.

وبعد فوزه مع ريال مدريد في نهائي دوي الأبطال 3-1 على ليفربول في كييف العام الماضي، أعلن رونالدو عزمه ترك النادي، مما أغضب راموس الذي اعتبر الإعلان في هذا التوقيت “انتزاعا لفرحة النادي بالفوز باللقب”.

راموس البالغ من العمر 33 عاما، سيتزوج من مقدمة البرامج التلفزيونية بيلار روبيو، وذلك في كاتدرائية إشبيلية، الأحد المقبل، بحضور مئات المدعوين من نجوم الكرة وغيرهم.

ومن بين الضيوف الذين سيحضرون حفل الزفاف النجم الإنجليزي المعتزل دافيد بيكهام، ومدافع برشلونة الحالي جيرارد بيكيه مع صديقته شاكيرا، وحارس مرمى ريال مدريد التاريخي إيكر كاسياس إذا تعافى من نوبة قلبية ألمت به مؤخرا.. ويطلق كثيرون في إسبانيا على حفل زفاف راموس اسم “عرس العام”.

وسيتزوج راموس أخيرا صديقته التي تكبره بـ8 أعوام، بعد علاقة بدأت عام 2012، علما أن لديهما 3 أبناء، سيرجيو جونيور (5 أعوام)، وماركو (3 أعوام)، وأليخاندرو (عام).