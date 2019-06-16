ساعة إيدين هازارد الماسية تخطف الأنظار.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
التقطت عدسات المصورين ساعة يد ارتداها النجم البلجيكي إيدين هازارد، المنتقل حديثا إلى الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، قادما من فريق تشيلسي الإنجليزي، وذلك أثناء المؤتمر الصحفي على هامش تقديم اللاعب رسميا كلاعب في الفريق الإسباني.
صحيفة “ماركا” الإسبانية، ذكرت أن لاعب تشلسي الإنجليزي السابق ارتدى ساعة ماركة “ريتشارد مايل آر إم 016”، مرصعة بالألماس والذهب الأبيض من عيار 18.. مشيرة إلى أن أن سعر ساعة صانع الألعاب البلجيكي يتراوح بين 60 و68 ألف يورو.
الآلاف من مشجعي ريال مدريد، كانوا قد توجهوا إلى ملعب “سانتياجو برنابيو” لتحية هازارد الذي يعد حاليا من ابرز لاعبي كرة القدم بعدما قدم مستويات رائعة مع فريق تشيلسي الإنجليزي، والذي ظهر لأول مرة أمام أنصاره الجدد بعد اجتياز اختبار طبي وتوقيع عقد مدته 5 سنوات مع النادي الملكي.
ريال مدريد كان قد أعلن الأسبوع الماضي ضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما من تشلسي، مقابل نحو 100 مليون يورو (113 مليون دولار) بجانب حقوق الإعلانات، مما جعله أغلى لاعب يتعاقد معه النادي على الإطلاق.
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