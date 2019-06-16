الامارات | تركي آل الشيخ يطالب الشركات السعودية بدعم نادي شيفيلد الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يطالب الشركات السعودية بدعم نادي شيفيلد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الشركات السعودية بتقديم الدعم إلى نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، الذي يمتلك نصف أسهمه الأمير عبدالله بن مساعد.

ونشر آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» صباح أمس، قائلاً «أتمنى من الشركات السعودية والوطنية تقديم رعاية للفريق الذي يملكه الأمير عبدالله بن مساعد في الدوري الإنجليزي، لكي يكون هناك حضور لنا.. هذه فرصة للجميع.. ننتظر وقفتكم مع الناجحين من أبناء الوطن في الخارج».

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وأضاف آل الشيخ في تغريدة أخرى: «نفكر جدياً لتقديم عرض للرعاية لمواسم الترفيه في المملكة ولنشاطات الترفيه، خصوصاً أن الدوري الإنجليزي من أهم منصات الدعاية في العالم، فهي أكثر بطولة مشاهدة».

وكان الأمير عبدالله بن مساعد رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق وعضو شرفه قد كشف أخيراً أنه يهدف إلى امتلاك النادي بشكل كامل في المستقبل، وذلك عقب تأهل الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في أبريل الماضي، للمرة الأولى منذ 12 عاماً.

• الأمير السعودي عبدالله بن مساعد يمتلك نصف أسهم شيفيلد يونايتد الذي صعد هذا الموسم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.