الامارات | 4 مواجهات قوية لـ «جودو الفجيرة» في دولية تايلاند

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات قوية لـ «جودو الفجيرة» في دولية تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت قرعة بطولة تايلاند الدولية للجودو لاعبي نادي الفجيرة للفنون القتالية بمواجهات من العيار الثقيل، منذ الدور الأول للبطولة التي تنطلق اليوم، وتقام في مدينة جيانغ مين وتستمر حتى 18 الجاري، في مسابقتي الجودو الفردي والكاتا بمشاركة 25 دولة، حيث سيخوض اللاعب خالد الشحي بوزن 73 كيلوغراماً مباراته مع لاعب ماليزيا بن فاوزي كروز، بينما سيواجه لاعب الفجيرة عبدالله نعمتوف بالوزن ذاته لاعب منتخب ماليزيا وي فو سي، وسيلعب لاعب الفجيرة سيلسو دي سوزا بوزن 66 كيلوغراماً مع لاعب الصين شين واي، وسيكون على اللاعب إسلام عطوة بوزن 81 كيلوغراماً مواجهة لاعب سنغافورة شاو جي.

وفي سياق متصل نجح الحكم الدولي الإماراتي هشام آل علي، في تجاوز الاختبار الأولي تمهيداً لخوض الاختبار النهائي مساء اليوم، لنيل شارة التحكيم القارية.

من جهته، أكد مدير الفريق الدكتور موح صالح الموح، أن اللاعبين جاهزون فنياً وبدنياً لخوض المنافسات، على الرغم من القرعة الصعبة التي وضعتهم أمام لاعبي دول لها باع طويل في الجودو، وسيكونون على مستوى التحدي.