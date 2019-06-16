الامارات | محين خليفة يقترب من الوصل.. وغموض موقف سبيل

شكرا لقرائتكم خبر عن محين خليفة يقترب من الوصل.. وغموض موقف سبيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن شركة الوصل لكرة القدم اقتربت من التعاقد مع لاعب الشارقة محين خليفة، بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد وصلت المفاوضات بين الشركة واللاعب إلى مرحلة متقدمة.

ولم يجدد نادي الشارقة عقد محين خليفة، بعدما تم إيقاف اللاعب قبل نهاية الدوري بداعي إيجابية العينة الأولى لفحص المنشطات، إذ انتهى عقد اللاعب مع «الملك» بنهاية الموسم، وكان النادي ينوي تجديد عقده لكن نتيجة عينة المنشطات جعلت إدارة «الملك» توقف التفاوض مع اللاعب لحين كشف نتيجة العينة الثانية له.

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من جهة أخرى، أكد مصدر في نادي الوصل، أن «الإمبراطور» لم يتعاقد مع اللاعب خالد سبيل، رغم ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي بأن سبيل عاد إلى «الأصفر» الذي كان قد فسخ عقد اللاعب في 2018.

من جهة أخرى، طلب نادي سييرا البرازيلي التعاقد مع البرازيلي فينسيوس ليما، بعدما انتهت إعارته من نادي غريميو البرازيلي إلى نادي الوصل، إذ لم تفعل إدارة «الإمبراطور» خيار شراء عقد اللاعب، خصوصاً أنه لم يقدم الإضافة بالنسبة إلى «الفهود»، وأحرز ثلاثة أهداف فقط طوال الموسم.

• الوصل لم يتعاقد مع اللاعب خالد سبيل.