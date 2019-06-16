الامارات | الجزيرة وخورفكان وحتا والشباب السعودي تطلب التعاقد مع باتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة وخورفكان وحتا والشباب السعودي تطلب التعاقد مع باتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن لاعب خط وسط فريق نادي الوحدة، المغربي مراد باتنا (28 عاماً)، رحيله النهائي عن صفوف «العنابي» قبل عام من نهاية عقده، بعد أن عرضه النادي للبيع في نهاية الموسم المنصرم، عقب رفع اسمه من قائمة الفريق في «أبطال آسيا» وتجميده محلياً، بعد الأزمة التي نشبت بينه وبين المدير الفني السابق للفريق، الهولندي هينيك تين كات.

وتفاضل شركة كرة القدم بالنادي بين أربعة عروض تلقتها من أجل بيع عقد اللاعب، وفقاً لما صرح به رئيس شركة كرة القدم بالنادي، أحمد الرميثي، لـ«الإمارات اليوم»، الذي حدد العروض الأربعة في أندية الشباب السعودي والجزيرة وخورفكان وحتا. وسيتم بحث العروض الأربعة بالاتفاق مع اللاعب ووكيل أعماله، بعد عودة باتنا من إجازته الصيفية التي يقضيها حالياً في بلاده.

في المقابل، كتب مراد باتنا على حسابه على «تويتر»: «هنا تنتهي رحلتي معكم، لكل بداية نهاية.. قضيت سنتين أكثر من رائعتين، وفزت معكم بلقبين، وكنت جزءاً من ناديكم.. شكرا للجماهير على مساندتكم لي منذ قدومي».

في جانب آخر، فتح رئيس شركة كرة القدم بالنادي، أحمد الرميثي، الباب مجدداً أمام إمكانية التعاقد مع الإسباني لوكاس لوبيز، مهاجم نادي ليغا وارسو البولندي الشهير بـ«كارليتوس»، الذي تعثرت صفقة انتقاله إلى الوحدة لظروف عائلية يمر بها اللاعب في الوقت الحالي.

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وقال الرميثي: «لم نفقد الأمل في التعاقد مع اللاعب، ومازلنا في انتظار زوال الأسباب التي دعت إلى تعثر الصفقة في اللحظات الأخيرة، والمفاوضات جارية مع اللاعب ووكيله من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي».

على صعيد آخر، كشف نادي الوحدة عن هوية الفريق الذي سيخوض معه أولى مبارياته في المعسكر الخارجي بهولندا استعداداً للموسم الجديد، وهو توينتي الهولندي يوم الخامس من يوليو المقبل.

ويؤدي الوحدة ست مباريات ودية خلال معسكره الخارجي، الذي يقام بمدينتي تيل وخيلزه راين في هولندا، وذلك وفقاً لما صرح به المشرف العام على الفريق، عبدالسلام جمعة، لـ«الإمارات اليوم»، الذي حدد 25 الجاري موعداً للسفر إلى هولندا، حيث يستمر حتى 20 يوليو المقبل. ومن المحتمل أن تتغير مواعيدها المبدئية وأطرافها وفقاً لرؤية المدير الفني، موريس شتاين، في ضوء الظروف المحيطة بالمعسكر، وجاهزية الفرق التي سيلتقي معها الوحدة.

وبعد عودة الفريق من معسكر هولندا، سيواصل تدريباته في أبوظبي، وهناك توجه لإقامة مباراة ودية أخيرة مع فريق محلي قبل السفر إلى الرياض للقاء النصر السعودي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا يوم الخامس من أغسطس، وسنبحث مع المدير الفني شتاين، إذا كانت هذه المباراة كافية قبل السفر إلى الرياض، أو من الممكن أن يؤدي الفريق مباراة ودية أخرى.

• ودع مراد باتنا جمهور الوحدة بتغريدة شكر فيها النادي والجمهور على الفترة التي لعب فيها لـ«العنابي».