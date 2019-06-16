الامارات | سيمينيا تغيب عن ملتقى الرباط لألعاب القوى

شكرا لقرائتكم خبر عن سيمينيا تغيب عن ملتقى الرباط لألعاب القوى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو لقاء الرباط لألعاب القوى، الجولة السادسة من الدوري الماسي المقررة اليوم، أن العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا لن تلبي الدعوة التي وجهت لها للمشاركة في سباق 800 م.

وحصلت سيمينيا على الضوء الأخضر للعودة إلى المنافسات بعدما أعلنت محكمة عليا سويسرية لجأت إليها البطلة الجنوب إفريقية، تعليقها مؤقتاً قواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى التي تلزم بعض العداءات اللاتي يتمتعن بمستويات مرتفعة من التستوستيرون بخفضها إذا ما أردن مواصلة خوض المنافسات.

وسيكون مفعول الحكم السويسري قصيراً، إذ يتعين على الاتحاد الدولي وبطلة سباق 800 في أولمبيادي 2012 و2016 تقديم المزيد من الطلبات للمحكمة، التي ستقرر تمديد التعليق من عدمه. ومن المقرر أن تصدر المحكمة قراراً جديداً بشأن تمديد التعليق في الاسابيع المقبلة. ويتحرك القضاء السويسري ببطء، ما يعني أن قراراً نهائياً بشأن قبول اجراءات الاتحاد الدولي قد يستغرق سنوات.