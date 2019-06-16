الامارات | يوسف جابر يجدد عقده مع بني ياس لموسم واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف جابر يجدد عقده مع بني ياس لموسم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد فريق الكرة بنادي بني ياس وظهيره الأيسر المخضرم، يوسف جابر (34 عاماً)، أنه اتفق مع إدارة شركة كرة القدم بالنادي على تجديد عقده لمدة موسم واحد.

وقال جابر، لـ«الإمارات اليوم»: «اتفقت مع إدارة شركة كرة القدم بالنادي على تجديد عقدي لمدة موسم واحد، وأنتظر التوقيع الرسمي على العقد الجديد قبل السفر إلى المعسكر الخارجي».

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وسيقام المعسكر الخارجي لبني ياس في إسبانيا، استعداداً للموسم الجديد بمدينتي ملقا وميخاس، لمدة ثلاثة أسابيع في الفترة من 18 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين، ويخوض الفريق خلاله ست مباريات ودية. وأضاف: «أتمنى أن نحقق طموحاتنا في الموسم المقبل بالمنافسة في البطولات المحلية، بعد الموسم الرائع الذي قدمه الفريق في دوري الخليج العربي وحصولنا على المركز السادس في الموسم المنصرم، والوصول إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج العربي، خصوصاً بعد تعاقد إدارة النادي مع المدرب الألماني المخضرم وينفريد شايفر».

وفتحت شركة كرة القدم بالنادي باب المفاوضات مع عدد من اللاعبين الأجانب، لاختيار ثلاثة منهم للانضمام إلى الفريق بجانب الإسباني بيدرو كوندي، بعد رحيل الثلاثي الكولومبي مايكل أورتيغا، والبرازيلي روبسون دي باولا، والهولندي ليروي جورج.

وتسابق شركة الكرة الزمن، من أجل التعاقد مع اللاعبين الثلاثة، حتى يشاركوا في فترة إعداد الفريق من بدايتها، في حضور المدير الفني الجديد الألماني وينفريد شايفر.