الامارات | رئيس هيئة الرياضة السعودية يستقبل وفد اتحاد الكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرياضة السعودية يستقبل وفد اتحاد الكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، أول من أمس، في مدينة جدة، وفد اتحاد الإمارات للكاراتيه، الذي ترأسه النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الإماراتي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي.

حضر اللقاء، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، الإسباني أنطونيو سبينوس، ونائب رئيس الاتحاد الدولي بشير الشريف، ورئيس الاتحادين العربي والسعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص، والأمين العام لاتحاد الإمارات راشد آل علي. وجرى خلال اللقاء، مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بلعبة الكاراتيه، وسبل تطويرها وانتشارها في المنطقة، والتأكيد على التعاون المشترك في المنافسات والبرامج التي ينظمها الاتحاد الدولي، بما يسهم في تنظيم وإقامة العديد من البطولات الدولية والقارية في رياضة الكاراتيه.