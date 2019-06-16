البرازيل تتلقى خبرا سعيدا قبل مواجهة فنزويلا

تلقى المنتخب البرازيلي خبرا سعيدا قبل مواجهة نظيره الفنزويلي الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

وذكرت صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، أن المنتخب البرازيلي استعاد خدمات لاعب الوسط ارثر ميلو الذي شارك في التدريبات الجماعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادا للمباراة المقبلة، بعد ان غاب عن المباراة الاولى ضد بوليفيا.

وكان المنتخب البرازيلي قد حقق الفوز على نظيره البوليفي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى من البطولة فى اللقاء الذي أقيم في الساعات الأولى من يوم السبت.

بهذا الفوز ارتقى المنتخب البرازيلي لصدارة المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط من فوز بينما المنتخب البوليفي في المركز الأخير بصفر من النقاط.