شكرا لقرائتكم على غرار ميسى.. حكام أمم أفريقيا يخضعون لجهاز استشفاء عالمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع حكام بطولة كأس الأمم الأفريقية لجلسات تأهيل عقب اتمام اختبارات اللياقة البدنية التى أقيمت اليوم قبل إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة. وتنظم مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا فى نسخة هى الأولى من نوعها تاريخيًا بعدما كان يشارك بها 16 فريقًا فقط. Advertisements واستخدم الاتحاد الافريقى لأول مرة أجهزة يتعامل معها أسطورة الكرة العالمية ليونيل ميسي حيث استطاع الحكام المشاركون بالبطولة فى عبور الاختبارات البدنية الأخيرة. ويظهر فى الصور التى ظهر فيها الحكام قيام ابراهيم نور الدين الحكم الدولي المصري وفيكتور جوميز الحكم الجنوب أفريقى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على غرار ميسى.. حكام أمم أفريقيا يخضعون لجهاز استشفاء عالمى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.