شكرا لقرائتكم أشرف صبحي: اجتمعت بالخطيب و مرتضى في جلسة ثلاثية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أشرف صبحي وزير الرياضة عن أنه اجتمع مع مرتضى منصور ومحمود الخطيب لتقريب وجهات النظر ونزع الخلفات التي بينهم.

وقال أشرف صبحي في تصريحات لقناة " اون سبورت": " عندنا مكتب اسمه التعليم المدني قعدنا فيه أنا والمستشار مرتضى والكابتن الخطيب واتصورنا، في جلسة ثلاثية لتقريب وجهات النظر ونزع الخلافات جانبا، بعدما اجتمعنا انا والمسئولين في اجتماع كبير حول تنظيم التذاكر الخاصة بأمم افريقيا".

وأكمل: "العام القادم يجب أن تكون هناك أسس واضحة من جانب اتحاد الكرة لنجاح المسابقة و تطبق، عكس الموسم الحالي بالفعل كان هناك أسس و لكن لم تطبق بالشكل المطلوب، يجب أن تكون لوائح واضحة لا تستدعى للتدخل من أحد لحل المشاكل لتفادى ما حدث بهذا الموسم".