شكرا لقرائتكم مدرب زيمبابوى: منتخب مصر يلعب مثل ليفربول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شبه مدرب زيمبابوي "صنداي تشيدزامبوا" منتخب مصر بالفريق الانجليزى ليفربول الذى ضمن صفوفه محمد صلاح.
واكد مدرب زيمبابوى خلال حواره لبرنامج ملعب اون على قناة اون سبورت ان منتخب مصر يلعب مثل فريق ليفربول الانجليزى الذى ضمن صفوفه محمد صلاح.
قال صنداي تشيدزامبوا انه من جماهير ليفربول ومانشستر يوناتيد ولكن بعد ان جاء محمد صلاح قمت بتشجيع الريدز فقط.
تفصلنا 6 أيام على انطلاق منافسات أمم إفريقيا التي تحتضنها الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، ثالث أقوى البطولات المجمعة العالمية، والتي تشهد مشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.
وتنطلق النسخة الثانية والثلاثين من كأس الأمم الإفريقية في الواحد والعشرين من يونيو الجاري في مصر.
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