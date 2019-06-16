شكرا لقرائتكم استبعاد محمود البنا من بطولة كأس الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استبعدت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" الحكم الدولى محمود البنا من قائمة الحكام المشاركين فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.
وأبلغت اللجنة الحكم الدولى مشاركته فى المباريات المقبلة دوليًا عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما نجح اليوم فى اختبارات اللياقة البدنية بعدما غاب عن اختبارات المغرب قبل الأخيرة.
وبذلك يعود محمود البنا للمشاركة رسميًا فى قيادة المباريات الدولية من جديد بعدما أكد قدرته بدنيًا على ذلك.
وكان البنا يأمل فى المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة إلا أن رفع الإيقاف عن جهاد جريشة وإعادته للمشاركة فى البطولة.
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