شكرا لقرائتكم تورتة "MO SALAH" فى معسكر الفراعنة للاحتفال بعيد ميلاده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص لاعبو منتخب مصر على الاحتفال بعيد ميلاد محمد صلاح نجم الفراعنة و ليفربول الإنجليزي الـ 27 خلال معسكر إقامة الفريق ببرج العرب بالإسكندرية. واحتفل لاعبو الفراعنة بعيد ميلاد محمد صلاح بـ " تورتة" وصورة تحمل إسم اللاعب المحبب إليه وهو MO SALAH. Advertisements يستعد محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر فى بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل. وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدفاً فى فوز "الريدز" على توتنهام بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

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