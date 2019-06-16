كورة ستار مباراة الارجنتين وكولومبيا بث مباشر Argentina vs Colombia live online كوبا اميركا | بث...

بث مباشر مباراة الارجنتين وكولومبيا بث مباشر كورة ستار، يستضيف ملعب أرينا فونتي نوفا مباراة الارجنتين ضد كولومبيا في لقاء الجولة الأولي من بطولة كوبا امريكا لهذا الموسم 2019 وتقام المباراة اليوم الأحد 16 يونيو 2019 في تمام الساعة 12:00 مساءاٌ بتوقيت مصر 01:00 مساءاٌ بتوقيت مكة المكرمة بث مباشر مباراة الارجنتين كولومبيا.

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