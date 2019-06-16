زفاف المشاهير لراموس وروبيو

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حضر العديد من مشاهير كرة القدم الدوليين حفل زفاف قائد منتخب اسبانيا ونادي ريال مدريد سيرخيو راموس من صديقته مقدمة البرامج بيلا روبيو السبت في اشبيلية.

وقال الثنائي "نعم" في كاتدرائية اشبيلية بحضور أكثر من 400 شخص لم يقتصروا على عالم كرة القدم.

وتمكن المئات من الفضوليين الذين اقتربوا من الكاتدرائية من مشاهدة لاعبين مثل الكرواتي لوكا مودريتش، جوردي ألبا أو الانكليزي المعتزل ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، فيما غاب زميل راموس السابق في ريال البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل في الموسم الماضي الى يوفنتوس الايطالي.

ووصل راموس (33 عاما) ممسكا بذراع والدته ثم أتى دور روبيو (41 عاما) بثيابها البيضاء مع والدها. وبدأت علاقة راموس وروبيو عام 2012 ولهما ثلاثة ابناء.

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دام الاحتفال نحو ساعة غنت خلالها فنانة الفلامنكو نينا باستوري صلاة "سالفي روسييرا" الأندلسية، ثم تبادل الزوجان القبلات ووقفا امام وسائل الاعلام لالتقاط الصور التذكارية.

قال راموس "هذا يوم لا ينسى، شعور فريد ان ترى الدخول الرائع للمرأة التي تحب (الى الكاتدرائية). أعتقد ان الحب هو محرك العالم ولدينا عائلة رائعة تجمع كل هذا".

بدورها، قالت روبيو "هذا مؤثر للغاية".

توجه الزوجان مع الضيوف إلى مزرعة راموس الفسيحة "لا أليغريا أس آر 4" في بوليوليوس دي لا ميتاسيون القريبة من اشبيلية، بعد ترك هواتفهم المحمولة عند المدخل لخصوصية الحفل بحسب تقارير صحافية. ويشهد الحفل حضور فريق "آي سي دي سي" الموسيقي الشهير المعجبة به روبيو.

وقال راموس "سيكون هناك اجواء مختلفة، اماكن مختلفة كي يشعر الجميع بالراحة. حضرت الكثير من حفلات الزفاف في حياتي، لكن هذا الزفاف لن يكون له مثيل بحسب اعتقادي".