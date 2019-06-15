انت الان تتابع أوكرانيا تفوز بكأس العالم تحت الـ 20 لأول مرة بتاريخها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أوكرانيا حققت أول لقب في تاريخها

قلبت أوكرانيا تأخرها بهدف مبكر من ركلة جزاء، وفازت على كوريا الجنوبية 3-1، لتحرز لقبها الأول في كأس العالم تحت 20 عاما في كرة القدم، السبت، في المباراة النهائية في مدينة لودز البولندية.

وبعد هدف لي كانغ-إين لاعب فالنسيا الإسباني من نقطة الجزاء في الدقيقة5، رد فلادسيلاف سوبرياها لاعب دينامو كييف بثنائية في الدقيقتين (34 و53)، قبل أن يحسم جورجي تسيتايشفيلي النتيجة من مجهود فردي رائع بدأه من منتصف ملعبه بهجمة مرتدة في الدقيقة 89.

وتصدرت أوكرانيا مجموعة ضمت الولايات المتحدة ونيجيريا وقطر، ثم تخطت بنما وكولومبيا وإيطاليا في طريقها إلى النهائي.

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أما كوريا الجنوبية التي خاضت أول مباراة نهائية لها على غرار أوكرانيا، فحلت ثانية في مجموعتها وراء الأرجنتين وأمام البرتغال وجنوب إفريقيا، ثم تخطت اليابان والسنغال والإكوادور في طريقها إلى النهائي.

وحلت الإكوادور ثالثة بفوزها على إيطاليا 1-صفر بعد التمديد. وخلفت أوكرانيا إنجلترا المتوجة باللقب الأخير في 2017، فيما تحمل الأرجنتين الرقم القياسي بعدد الألقاب (6) تليها البرازيل بـ 5 ألقاب.