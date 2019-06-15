شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يفاضل بين الكونغولي «موليكا» والزامبي «موسوندا» لتدعيم هجوم الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاضل الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بين ثنائى إفريقى لتدعيم هجوم القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية، فى إطار الخطة الموضوعة لبناء فريق قوى قادر على التتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وعرضت لجنة الكرة الكونغولى جاكسون موليكا، لاعب مازيمبى والمنتخب الكونغولى، الذى يستعد للمشاركة فى بطولة الأمم الإفريقية ضمن مجموعة المنتخب الوطنى، والمهاجم الآخر هو الزامبى، موابى موسوندا، مهاجم بلاك ليوباردس الجنوب إفريقى وهداف الدورى الجنوب إفريقى برصيد 18 هدفا، بعدما تمسك المدير الفنى بالتعاقد مع مهاجم إفريقى سوبر قادر على التسجيل من أنصاف الفرص، وذلك على حساب أى من الثنائى وليد أزارو أو جونيور أجاى، وطلب لاسارتى الموافقة على رحيل أجاى وأزارو حال تلقى النادى عرضاً مادياً مناسباً، كما عرضت لجنة الكرة المهاجم الزامبى جاستن تشونجا لاعب أورلاندو بايرتس، الذى سجل 5 أهداف فى بطولة دورى جنوب إفريقيا، إلا أن فرصة انضمامه للقلعة الحمراء تبدو صعبة فى ظل إعجاب لاسارتى بمستوى موليكا وموسوندا، ورصد مسؤولو النادى الأهلى ما يقرب من مليون ونصف المليون يورو لضم مهاجم إفريقى متميز قادر على قيادة هجوم القلعة الحمراء.

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من جهة أخرى، تحفظ عمرو جمال مهاجم الفريق على الدخول فى أى صفقات تبادلية، وطلب الحصول على الاستغناء الخاص به فى حال رغبة الجهاز الفنى فى الاستغناء عنه، مؤكداً أنه يمتلك العديد من العروض المحلية المناسبه بالنسبة له، ولكنه ينتظر الموقف النهائى والأخير للأهلى قبل اتخاذ قراره، وتأتى أندية مصر المقاصة وإنبى وسموحة على رأس الفرق التى ترغب فى التعاقد مع «الغزال»،

جاء ذلك فى الوقت الذى رفض فيه مؤمن زكريا أحد العروض الخليجية من الدورى الكويتى، وتمسك بالاستمرار مع النادى الأهلى، خصوصاً بعدما أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، عن رغبه الجهاز الفنى فى الاعتماد على اللاعب خلال الفترة المقبلة، وتم رفض فكرة الاستغناء عن مؤمن زكريا، لاسيما وأن اللاعب أغلق فكرة الرحيل عن الفريق بعدما خاض أكثر من تجربة خليجية لم يُكتب لها النجاح وأثرت سلبياً على مستواه الفنى والبدنى.

و تتجه النية لدى الجهاز الفنى للموافقة على استمرار إعارة أحمد حمدى لاعب الفريق، داخل صفوف الجونة، حيث يخشى الجهاز الفنى أن يعود اللاعب ويبقى على مقاعد البدلاء، ويرى لاسارتى والجهاز المعاون له أن استمرار اللاعب فى الجونة هو أفضل قرار بالنسبة للأهلى وأيضاً لأحمد حمدى الذى يضمن المشاركة فى النادى الساحلى.