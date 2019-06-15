شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطلب ضم عماد فتحى من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل مجلس إدارة االنادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، عرضا للاعب عماد فتحى لاعب الزمالك المنتهية إعارته لإنبى، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتعزيز صفوف الفريق البورسعيدى فى الموسم الجديد. ويرحب عماد فتحى بالانضمام إلى صفوف المصرى خاصة تحت قيادة إيهاب جلال الذى سبق أن تولى تدريب اللاعب فى المقاصة والزمالك من قبل حيث ينتظر اللاعب التفاوض مع النادى الأبيض لضمه.ومن المقرر أن يرسل مسؤولو المصرى البورسعيدى عرضا للزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة لطلب ضم عماد فتحى بصورة رسمية بناء على طلب إيهاب جلال المدير الفنى للفريق البورسعيدى، وتتجه النيه لدى نادى الزمالك للموافقة على طلب المصرى لاسيما أن اللاعب خارج حسابات الأبيض فى المرحلة المقبلة، فضلا عن العلاقة القوية التى تربط بين مسؤولى الزمالك والمصرى.

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