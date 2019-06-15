شكرا لقرائتكم خبر عن منافسو مصر فى أمم إفريقيا «2»:«الأوناش».. مشاركة هزيلة وأحلام كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منتخب مصر الأول على موعد جديد مع نظيره الأوغندى، خلال منافسات الدور الأول لأمم إفريقيا 2019 التى تحتضنها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، حيث أوقعت القرعة المنتخبين فى مجموعة واحدة بجانب كل من الكونغو الديمقراطية وزيمبابوى.

المُنتخب الأوغندى تلقبه جماهيره بـ«طيور الكركى»، نسبة إلى طائر الكركى الشهير الذى يعيش فى أوغندا، والذى يتخده الاتحاد الأوغندى لكرة القدم شعارًا له، كما يُلقب بمنتخب «الرافعات والأوناش»، فى إشارة إلى قوة بنيان لاعبيه.

ويشارك المنتخب الأوغندى فى «الكان» للمرة السابعة فى تاريخه، خلال نسخة 2019 بمصر، حيث سبق أن شارك فى 6 نسخ بالمسابقة، تمكن خلالها من تحقيق إنجاز وحيد فى نسخة 1978 بغانا، حيث بلغ المباراة النهائية وحقق الوصافة عقب الخسارة على يد المنتخب الغانى بهدفين نظيفين.

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عدا ذلك جاءت المشاركات الخمس الأخرى لمنتخب «طيور الكركى» مخيبة لآمال أنصاره بالخروج من الدور الأول، فمن أبرز مفارقات مشوار الأوغنديين فى أمم إفريقيا هو عدم تذوقهم أى انتصار فى المسابقة سوى بنسخة 1978 والفوز فى 3 مباريات، على حساب المغرب بثلاثية نظيفة، وعلى كل من الكونغو ونيجيريا.

الملابسات الرقمية المثيرة تحيط بالمنتخب الأوغندى فى مشواره بـ«الكان»، فمن بين 14 هزيمة تلقاها بتاريخ مشاركاته بالمسابقة، 6 منها جاءت بنتيجة (2/1)، من ضمنها هزيمتان بتلك النتيجة فى مواجهة المنتخب المصرى.

وتطور أداء المنتخب الأوغندى بشكل ملحوظ فى الأعوام الثلاثة الأخيرة، وهو ما أظهره التصنيف الشهرى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، حيث حقق منتخب أوغندا أفضل ترتيب له فى تاريخه باحتلال المركز الـ 62 عالميًا فى يناير من عام 2016، وكان التصنيف الأفضل من قبل فى يوليو من عام 2002 واحتلال المركز 121 على المستوى العالمى.

ويقود منتخب «الأوناش» فنيًا، الفرنسى ديسابر، الذى سبق له تدريب نادى الإسماعيلى بالدورى المصرى فى الموسم الماضى، وتمكن المنتخب الأوغندى من اعتلاء قمة مجموعته فى تصفيات أمم إفريقيا لتلك النسخة، حاصدًا 13 نقطة فى مجموعة ضمت ليسوتو وتنزانيا وكاب فيردى.

أبرز نجوم المنتخب الأوغندى: الحارس المخضرم أوجستو إينياجو، صاحب الأداء المميز مع ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى، وصانع الألعاب الهداف فاروق مايا، لاعب فريق جوريكا الكرواتى.