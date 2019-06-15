شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات تكميلية بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه سيتم إجراء انتخابات تكميلية لمجلس إدارة النادى الفترة المقبلة. وأوضح رئيس الزمالك، على هامش المؤتمر الصحفى الذى أُقيم بمقر النادى، ظهر السبت، أن الانتخابات التكميلية ستُقام على مقاعد ثلاثة أعضاء وأمين صندوق بالمجلس.

وأكد «منصور» أن الانتخابات ستُقام أيام 18 و19 و20 من شهر يوليو المقبل وفقًا للائحة التى تم اعتمادها مؤخرًا، كما أعلن عن انطلاق قناة الزمالك والاستاد والفرع الجديد لنادى الزمالك فى 6 أكتوبر. وأشار «منصور» إلى أنه تم الاتفاق مع مسؤولى إعلام المصريين بشأن تدشين قناة الزمالك الجديدة، والاتفاق على جميع التفاصيل والاستوديو المخصص للقناة.

وقال: «بشأن الفرع الجديد للنادى والاستاد، فقد بدأ العمل فيهما، وسيتم الكشف عن آخر التطورات الفترة القادمة».