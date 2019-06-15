شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تُتوّج بكأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قلبت أوكرانيا تأخرها بهدف مبكر من ركلة جزاء، وفازت على كوريا الجنوبية 3-1، لتحرز لقبها الأول في كأس العالم تحت 20 عامًا في كرة القدم، اليوم السبت، في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة لودز البولندية.

وبعد هدف لي كانغ-إين، لاعب فالنسيا الإسباني، من نقطة الجزاء في الدقيقة 5، رد فلادسيلاف سوبرياها، لاعب دينامو كييف، بثنائية في الدقيقتين (34 و53)، قبل أن يحسم جورجي تسيتايشفيلي النتيجة من مجهود فردي رائع بدأه من منتصف ملعبه بهجمة مرتدة في الدقيقة 89.

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وتصدرت أوكرانيا مجموعة ضمت الولايات المتحدة ونيجيريا وقطر، ثم تخطت بنما وكولومبيا وإيطاليا في طريقها إلى النهائي.

أما كوريا الجنوبية التي خاضت أول مباراة نهائية لها على غرار أوكرانيا، فحلت ثانية في مجموعتها وراء الأرجنتين وأمام البرتغال وجنوب إفريقيا، ثم تخطت اليابان والسنغال والإكوادور في طريقها إلى النهائي.

وحلت الإكوادور ثالثة بفوزها على إيطاليا 1-صفر بعد التمديد. وخلفت أوكرانيا إنجلترا المتوجة باللقب الأخير في 2017، فيما تحمل الأرجنتين الرقم القياسي بعدد الألقاب (6)، تليها البرازيل بـ 5 ألقاب.