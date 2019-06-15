نجم نابولي يغلق الباب في وجه ريال مدريد

أغلق لاعب خط وسط نابولي، النقاش حول مستقبله، مؤكدًا إنه لن يغادر إيطاليا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقطع اللاعب الإسباني فابيان رويز، الطريق على ريال مدريد، الذي كان يستعد لتقديم عرض رسمي لضمه، بناء على ما نشرته تقارير صحفية.

وقال رويز في تصريحات لقناة "سكاي إيطاليا": "لدي عقد مع نابولي، وأنا سعيد هنا.. لا داعي للقلق".

وأضاف: "أشكر المشجعين على الدعم الذي قدموه لي، شكرًا لك على حبكم.. استقبالي في النادي كان إيجابيًا للغاية".

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وعن فرص انضمام مواطنه رودريجو لاعب فالنسيا لنابولي، قال: "اللعب مع لاعبين جيدين هو الأفضل دائمًا.. أعتقد أن رودريجو مهاجم ممتاز، وجميع الفرق ترغب في التعاقد معه.. سيكون سعيدًا جدًا إذا وقع لنا".

وأتم: "هو وخاميس رودريجيز من الأسماء الكبيرة، إذا جاءا إلى نابولي، سيلقيان ترحيبا كبيرا".

وكانت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أشارت إلى أن ريال مدريد مهتم بضم رويز، لتدعيم وسط ملعب الفريق الإسباني، في ظل صعوبة ضم بول بوجبا.

ولفتت الصحيفة إلى أن ريال مدريد كان مهتمًا بضم رويز في الصيف الماضي، قبل انتقاله إلى نابولي من ريال بيتيس، بعدما اختار اللاعب الرحيل إلى فريق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لنابولي.