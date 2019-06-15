إلغاء هدف لبيرو بعد 5 دقائق من احتسابه

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أحرز كريستوفر جونزاليس هدفا غير شرعي لبيرو، في مرمى فنزويلا، في ثاني مباريات المجموعة الأولى لكوبا أمريكا.
وجاء هدف بيرو في الدقيقة 7 من انطلاق المباراة من كرة ثابتة حولها جونزاليس في الشباك، إلا أن الحكم ويلمار ألكسندر ألغاه بداعي التسلل بعد 5 دقائق كاملة من تسجيله.
وتم إلغاء الهدف بناء على توصية من حكم الـVAR، الذي تدخل وأخبر حكم المباراة متأخرًا بعدم صحة الهدف.
وافتتح المنتخب البرازيلي "صاحب الأرض" البطولة في الساعات الأولى من صباح اليوم، بثلاثية في شباك منتخب بوليفيا.
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