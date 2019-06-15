مفاجأة.. ساري يبتعد عن تدريب يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن ابتعاد ماوريسيو ساري المدير الفني الحالي لفريق تشيلسي الإنجليزي عن تدريب فريق يوفنتوس خلال الفترة المقبلة.

وكان مدرب البلوز قد ارتبط اسمه لخلافة ماسيمليانو أليجري فى تدريب البيانكونيري، على أن يتولى فرانك لامبارد تدريب البلوز من بعده.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن يوفنتوس لن يتمكن من التوقيع مع ساري إلا بعد انتهاء تعاقده الرسمي رفقة البلوز.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الإيطالي لن يرحل إلا إذا دفع تشيلسي مبلغ 11 مليون استرليني له كتعويض، وهو الأمر الذى يؤجل حسم الصفقة.

يُذكر أن ساري تولى تدريب تشيلسي مطلع الموسم الماضي، ونجح في قيادته للفوز ببطولة الدوري الأوروبي، وحصل على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.