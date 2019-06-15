فيدال: لن نتنازل عن حصد لقب كوبا أمريكا

وعد لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال، اليوم السبت، بتقديم أداء قوي في بطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، وأكد أن منتخب بلاده سيكون خصما يخاف منه الجميع.

وقال لاعب برشلونة، خلال المؤتمر الصحفي للمنتخب التشيلي، قبل مواجهة اليابان "سيخاف الجميع من هذا المنتخب منذ البداية وحتى النهاية".

وأكد فيدال أن بطولة كوبا أمريكا تأتي في "توقيت عظيم" بالنسبة له وللمنتخب التشيلي، الذي تمكن من العمل لأكثر من أسبوع بكامل اللاعبين ودون وجود إصابات.

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وأضاف "نأمل في تقديم بطولة جيدة وسنخوض المباراة تلو الأخرى، ولكن سترون منتخبا يقوم بالضغط من الدقيقة الأولى".

ويمر منتخب "لا روخا" الفائز بالبطولة عامي 2015 و2016، بمرحلة تغيير تحت قيادة المدرب الكولومبي رينالدو رويدا، والهدف الرئيسي له هو التأهل لمونديال 2022.

وأوضح لاعب وسط الفريق الكتالوني أنهم لن يتنازلوا عن تحقيق لقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي.