شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تحقق لقب كأس العالم تحت 20 عاماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (لودز/بولندا)

قلبت أوكرانيا تأخرها بهدف مبكر من ركلة جزاء وفازت على كوريا الجنوبية 3-1، لتحرز لقبها الأول في كأس العالم تحت 20 عاما في كرة القدم، اليوم (السبت) في المباراة النهائية في مدينة لودز البولندية.

وبعد هدف لي كانغ-اين لاعب فالنسيا الإسباني من نقطة الجزاء بعد استشارة تقنية الفيديو لمساعدة الحكم (د:5)، رد فلادسيلاف سوبرياها لاعب دينامو كييف بثنائية (د:34، د:53)، قبل أن يحسم جورجي تسيتايشفيلي النتيجة من مجهود فردي رائع بدأه من منتصف ملعبه بهجمة مرتدة (د:89).

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وتصدرت أوكرانيا مجموعة ضمت الولايات المتحدة ونيجيريا وقطر، ثم تخطت بنما وكولومبيا وإيطاليا في طريقها الى النهائي.

أما كوريا الجنوبية التي خاضت أول مباراة نهائية لها على غرار أوكرانيا، فحلت ثانية في مجموعتها وراء الأرجنتين وأمام البرتغال وجنوب أفريقيا، ثم تخطت اليابان والسنغال والإكوادور في طريقها إلى النهائي.

وحلت الإكوادور ثالثة بفوزها على إيطاليا 1-صفر بعد التمديد. وخلفت أوكرانيا إنجلترا المتوجة باللقب الأخير في 2017، فيما تحمل الأرجنتين الرقم القياسي بعدد الألقاب (6) تليها البرازيل (5).