شكرا لقرائتكم رئيس فيفا يؤكد حضوره حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا باستاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية برئاسة هاني أبوريدة موافقة السويسرى جيانى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على حضور حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.
وتنظم مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا فى نسخة هى الأولى من نوعها تاريخيًا بعدما كان يشارك بها 16 فريقًا فقط.
وأكد مصدر باللجنة المنظمة أن انفانتينو لم يحسم حتى الآن موعد وصوله للقاهرة لحضور مباراة مصر وزيمبابوى لكنه فى الغالب سيكون يوم المباراة فى الساعات الأولى.
ويلتقى المنتخب الوطني نظيره الزيمبابوى فى المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتى يستضيفها أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.
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