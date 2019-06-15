شكرا لقرائتكم مروان محسن يقود منتخب مصر فى ودية غينيا غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على الدفع بمروان محسن ليقود هجوم الفراعنة فى ودية غينيا المقرر لها التاسعة مساء غداً الأحد باستاد برج العرب فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019.

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ويستعد منتخب مصر الأول لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولات الأفريقة بدلاً من النظام القديم بمشاركة 16 فريق فقط.

كانت ودية مصر وتنزانيا التى أقيمت الخميس الماضى وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد شهدت مشاركة أحمد على فى الشوط الأول ثم أحمد حسن كوكا بديلاً فى الشوط الثاني.