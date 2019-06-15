شناوى "الأهلى " يحمى عرين الفراعنة فى ودية غينيا...

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على الدفع بمحمد الشناوي فى حراسة مرمى الفراعنة فى ودية غينيا المقرر لها التاسعة مساء غداً باستاد برج العرب بالإسكندرية. ويمنح الجهاز الفني محمد الشناوي فرصة لعب الشوط الأول ، بينما يتم منح الشوط الثاني إلى أحمد الشناوي . Advertisements ويستعد منتخب مصر الأول لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل. كان أحمد الشناوى حارس مرمى المنتخب قد بدأ التشكيل الأساسي لمباراة تنزانيا الودية التى فاز بها الفراعنة بهدف دون رد

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