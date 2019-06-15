شكرا لقرائتكم باهر والونش وجابر ومنصور يقودون دفاع المنتخب أمام غينيا غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على الدفع بالرباعي باهر المحمدي و محمود حمدي الونش " مساكين" و أحمد أيمن منصور ظهير أيسر و عمر جابر ظهير أيمن، فى ودية غينيا المقرر لها التاسعة مساء غدا الأحد فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.

كما استقر أجيرى على التشكيل الذى سيبدأ به مباراة الغد أمام غينيا وهو:

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حراسة المرمى : محمد الشناوى

الدفاع : عمر جابر و باهر المحمدي و محمود الونش و أحمد أيمن منصور.

الوسط : محمد النني و طارق حامد " دونجا " وعبدالله السعيد و محمد صلاح تريزيجيه.

الهجوم مروان محسن.