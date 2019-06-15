شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: أتمنى وجود لوائح جادة من اتحاد الكرة الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث أشرف صبحي وزير الرياضة عن المشاكل التي حدثت بالدوري المصري هذا الموسم من تأجيلات و تهديدات الاندية بالانسحاب في حوار لقناة "أون سبورت".
قال اشرف صبحي: " أتمنى وجود لوائح جادة من اتحاد الكرة قبل بداية الدوري الموسم المقبل، و السيستم دا معروف في كل الدوريات كل عنصر من عناصر اللعبة يكون له منظومة خاصة، على سبيل المثال الجماهير كل نادي يبقى مسئول عن جماهيره"
و أكمل: " المشاكل التي حدثت هذا العام من القرارات و التأجيلات نتمنى أن لا تحدث مره أخرى و أن لا اتدخل بها إلا إذا الامور تأزمت و يجب تدخل مني، يجب معالجة كل هذه الاخطاء في القادم لأن الدوري المصري ينافس على أفضل الدوريات العربية و الافريقية و له مكانه كبيرة وسط هذه الدوريات".
و أضاف: " الدوري المصري أصبح أقل تسويقياً من الدوريات في الخليج، نحن نسعى لوضع خطة من أجل ارتفاع الدوري المصري تسويقياً و منافسة دول الخليج".
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف صبحى: أتمنى وجود لوائح جادة من اتحاد الكرة الموسم المقبل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.