شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: أتمنى وجود لوائح جادة من اتحاد الكرة الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أشرف صبحي وزير الرياضة عن المشاكل التي حدثت بالدوري المصري هذا الموسم من تأجيلات و تهديدات الاندية بالانسحاب في حوار لقناة "أون سبورت".

قال اشرف صبحي: " أتمنى وجود لوائح جادة من اتحاد الكرة قبل بداية الدوري الموسم المقبل، و السيستم دا معروف في كل الدوريات كل عنصر من عناصر اللعبة يكون له منظومة خاصة، على سبيل المثال الجماهير كل نادي يبقى مسئول عن جماهيره"

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و أكمل: " المشاكل التي حدثت هذا العام من القرارات و التأجيلات نتمنى أن لا تحدث مره أخرى و أن لا اتدخل بها إلا إذا الامور تأزمت و يجب تدخل مني، يجب معالجة كل هذه الاخطاء في القادم لأن الدوري المصري ينافس على أفضل الدوريات العربية و الافريقية و له مكانه كبيرة وسط هذه الدوريات".

و أضاف: " الدوري المصري أصبح أقل تسويقياً من الدوريات في الخليج، نحن نسعى لوضع خطة من أجل ارتفاع الدوري المصري تسويقياً و منافسة دول الخليج".