شكرا لقرائتكم شاهد.. المراكز الصحفية للاستادات البطولة الأفريقية بعد تطويرها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل 6 أيام تفصلنا عن انطلاق بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الأسبوع المقبل، حيث انتهي مركز المعلومات بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من إعداد المراكز الصحفية لجميع الاستادات التي تسضيف مباريات البطولة بعد تطويرها ..

واستعدت استادات محافظات "القاهرة، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية"، لذلك الحدث العالمى، حيث تم تجميل وتطوير استدادات المحافظات التى تم اختيارها لتشهد مباريات البطولة.

وتقام مباريات البطولة علي 6 استادات وهم استاد القاهرة الدولي والذي يستضيف المجموعة الأولي والتي تضم كل من مصر وزيمبابوي والكونغو وأوغندا، واستاد الاسكندرية الذي يستضيف المجموعة الثانية والتي تضم كل من نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي، واستاد الدفاع الجوي والذي يستضيف مباريات المجموعة الثالثة والتي تضم كل من السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا، واستاد السلام الذي يستضيف المجموعة الرابعة التي تضم كل من المغرب، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، ناميبيا، واستاد السويس يستضيف المجموعة الخامسة والتي تضم كل من تونس، مالي، موريتانيا، أنجولا، واستاد الاسماعيلية يستضيف المجموعة السادسة والتي تضم كل من الكاميرون، غانا، بنين، غينيا بيساو.



المراكز الصحفية

المراكز الصحفية

المراكز الصحفية

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المراكز الصحفية

المراكز الصحفية

المراكز الصحفية