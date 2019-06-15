شكرا لقرائتكم محمد عودة يبدأ فى إعداد قائمة الراحلين عن بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ محمد عودة المدير الفنى لبتروجت تحديد قائمة الراحلين عن الفريق وتحديد احتياجات الفريق بعد تجديد عقده لمدة موسم . Advertisements ومن المقرر أن يقود محمد عودة فريق بتروجت فى دورى القسم الثانى الموسم المقبل ، فى ظل رغبة الإدارة بالعودة سريعا لدورى الأضواء. وسيقوم محمد عودة بتقديم قائمة الراحلين عن الفريق خلال اليومين المقبلين، حتى يستطيع الفريق التعاقد مع لاعبين جدد.

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