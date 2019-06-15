شكرا لقرائتكم كاف يختار الخطيب سفيرا لبطولة كأس الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأسطورة الكرة المصرية، سفيرا، لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر في نسختها الـ 32 المقرر افتتاحها يوم 21 يونيو الجاري بمصر، وتستمر فعالياتها حتى 19 يوليو المقبل.

كشف مصدر بالأهلى أن الخطيب ، تم اختياره كسفير لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، مشيرا إلى أن الخطيب سيحضر المباراة النهائية مع 5 سفراء.

Advertisements

ويشارك فى بطولة أمم أفريقيا 2019 الحالية لأول مرة 24 منتخبا، على أن تستضيف القاهرة مجموعتين بينما باقى المحافظات تسقبل مجموعة واحدة.