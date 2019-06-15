شكرا لقرائتكم رسميا.. إلغاء مباراة المنتخب الأولمبى أمام السودان لضيق الوقت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقرر إلغاء وديتي منتخب مصر الأولمبي أمام السودان والتي كان محدداً لها فى الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري لضيق الوقت و ارتباط الملاعب بالإستعداد لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تنطلق يوم 21 يونيو.
يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة و التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل
خاض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب وديتين أمام أوزبكستان يومي 9 و 11 يونيو الجاري فى إطار ، خسرهما الفراعنة بنتيجة 0 / 2 و 2 / 3.
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