شكرا لقرائتكم هل تحتسب ودية مصر و غينيا دولية بسبب محمد عادل؟ .. الخليج 365 يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسند اتحاد الكرة إدارة ودية منتخب مصر وغينيا المقرر لها التاسعة مساء غداً الأحد إلى الحكم الدولي محمد عادل، للمرة الثانية بعد أن قاد نفس الحكم ودية الفراعنة أمام تنزانيا التى أقيمت الخميس الماضى.

والسؤال الذى طرح نفسه على الساحة الكروية بعد تعيين حكما مصريا لإدارة ودية الفراعنة أمام غينيا هو هل يصح أن يقود حكم وديتين فى أقل من 3 أيام وهل تحتسب الودية مباراة دولية أم لا وهو ما يكشفه الخليج 365 فى السطور التالية:-

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة ولجنة الحكام لـ"الخليج 365"، أنه لا يوجد مانع من إسناد وديتين لمنتخب ما إلى حكم واحد خاصة أن الفريق الضيف وافق على هذا الأمر وبالتالي تحتسب مباراة مصر وغينيا ودية دولية.