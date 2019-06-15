شكرا لقرائتكم لماذا اختار الكاف الخطيب سفيرا للكرة الافريقية؟!... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسائل الكثيرون من جماهير الكرة المصرية عن طبيعة مهمة سفير "الكرة الإفريقية"، التى منحها الاتحاد الإفريقى لمحمود الخطيب، نجم الأهلى ومنتخب ومصر الأسبق ورئيس مجلس إدارة الأهلى الحالى والذى يصل لناديه خطابا رسميًا بالتكليف خلال الساعات القليلة المقبلة.

رداً على تساؤلات الجماهير المصرية والعربية والأفريقية فإلن لقب سفير يمنح للنجوم فوق العادة فى مناحى كثيرة للحياة وبالطبع منها كرة القدم خاصة فى العمل العام وبالنسبة لكرة القدم فإن الخطيب يملك تاريخًا حافلًا فى لعب كرة القدم عربيًا وأفريقياً وأيضًا تشمل صفحات تاريخه أنه لاعب لم يحاط بالمشاكل ولم يعرف عنه يوما إلا كل ما هو طيب وقويم لعبًا وسلوكًا.

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أيضًا جاء فوز الخطيب بالكرة الذهبية كأفضل لاعبي القارة فى عام 1983 من القرن الماضى ليمنحه ميزة إضافية ولعل هذا من دعم قرار الكاف بمنح الخطيب درجة سفير كروى للاتحاد الإفريقى.

أما عن طبيعة مهام الخطيب - سفير الكرة السمراء – فيأتى على رأسها تمثيل الكاف "المؤسسة" ورئيسها ومكتبها التنفيذى فى المناسبات والمحافل الدولية لهذا جاء اختياره سفيرًا لأمم أفريقيا ، ويمكن للكاف أن يستعين بسفراء للكرة الأفريقية للترويج لكأس الأمم البطولة العريقة والتى لا تحتاج لنجوم كبار من القارة يملكون الثقة والمصداقية.